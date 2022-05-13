Spor

Suudi Prenses Hayfa: Messi, Cidde’nin tarihi mirasına hayran kaldı

Suudi Arabistan Turizm Bakan Yardımcısı Prenses Hayfa bint Muhammed Al Saud, Cidde şehrinin tarih ve sanat konusundaki zenginliğinin Lionel Messi’yi çok etkilediğini söyledi.
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Prenses Hayfa, Messi ve arkadaşlarını Cidde’de ağırlarken
Prenses Hayfa, Messi ve arkadaşlarını Cidde’de ağırlarken
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HABER MERKEZİ

Lionel Messi, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ile bir etkinliğe katılmak için Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.

Messi ve arkadaşlarını Cidde ziyaretinde ağırlayan Suudi Arabistan Turizm Bakan Yardımcısı Prenses Hayfa bint Muhammed Al Saud, Cidde şehrinin tarih ve sanat konusundaki zenginliğinin Lionel Messi’yi çok etkilediğini belirtti.

“Cidde ve halkı, ilk görüşte ziyaretçilerinin kalbini fethediyor” diyen Prensen Hayfa, “Messi şehrin özüne, tarihi mirasına ve güzelliğine hayran kaldı. Onu, ailesini ve arkadaşlarını en kısa zamanda tekrar ağırlamayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Ahmed el- Hatib hafta başında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın turizm elçisi olan Messi ve arkadaşlarının Kızıldeniz’in hazinelerini, Cidde Sezonu’nu ve şehrin tarihini keşfetmek için Cidde’ye gittiğini bildirmişti.

Yıldız futblcu, Suudi Arabistan'da güzel bir fotoğrafını Instagram'da bir tanıtım yazısıyla birlikte yayınladı.

Messi, "Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'i keşfetmek. #VisitSaudi" yazdı. (Kaynak: Şarkul Avsat)

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