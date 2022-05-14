Kerkük’te Araplaştırma politikasında yeni taktik

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Sergeran beldesine bağlı köylerde bir süredir ithal Arapların hareketliliği dikkat çekiyor. Irak ordusunun gözetiminde bölgeye getirdikleri binlerce küçükbaş hayvanı Kürt çiftçilerin arazilerine yerleştiren Araplar, buralarda çadır kuruyor. Kürt çiftçiler geçmişin acı tecrübelerine dayanarak, bunun yeni bir işgal çabası olduğunu düşünüyor.

K24’e konuşan ithal Arapların bir çobanı, “Buraya Tel Abit’ten geldik, burada küçükbaş hayvan besliyoruz” diyor.

Muhabirimizin, “Arazi sahibinin izni olmadan koyunlarını otlatabilir misin?” sorusuna çoban, “Normalde hayır ama Irak güvenlik güçleri bize izin verdi” şeklinde yanıt veriyor.

Kerkük’ün batısındaki Sergeran’ın Gabelek, Pelkane ce Xerabe köylerine binlerce küçükbaş hayvan getirilmiş durumda. Bu köylerde geçtiğimiz yıl Kürt çiftçilerin mahsulleri ateşe verilmişti.

Bedredin Şemsedin isimli Kürt vatandaş, “Bize açık bir şekilde haksızlık yapılıyor ve karşı koyacak gücümüz yok. Köyümüze son günlerde çok sayıda küçükbaş hayvan sürüsü getirildi. Bu da Araplaştırmanın bir başka yöntemi. Buraya arazileri işgal edip kalıcı olmaya gelmişler. Bu konuda tecrübemiz var” şeklinde konuştu.

Xerabe köyü muhtarı Neşet Rehman ise, “Zamanında Saddam Hüseyin insanları nasıl sürdüyse şimdi de halka aynısı yapılıyor. Bazı kişiler binlerce küçükbaş hayvanla köyümüze gelmiş. Buraların köylerin mülkü olduğunu söylüyoruz ancak onlar askerler tarafından getirildiklerini söylüyor. Hal böyle olunca elimizden bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Neşet Rehman, her çadırda birkaç aile kaldığını ve bunların geri dönmek üzere değil, kalıcı olmaya geldiğine işaret ediyor.

Simko Cemil isimli Kürt çiftçi, “Daha önce tank ve zırhlı araçlarla askeri güç getirdiler ancak arazilerimizi işgal etmelerine izin vermedik. Şimdi de yeni bir Araplaştırma başlatılmış durumda. Askeri güçler, küçükbaş hayvanlar aracılığıyla topraklarımızı işgal etmek istiyorlar. Yani koyunla Araplaştırma” diyor.