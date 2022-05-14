Politika

Yunanistan: İsveç ve Finlandiya’yı NATO’da ağırlamaya hazırız

Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği perspektifini desteklediği bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Nikos Dendias
Nikos Dendias
dünya Nikos Dendias yunanistan NATO Finlandiya İsveç

HABER MERKEZİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesinin, tüm NATO üyesi ülkeler için büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Bu iki ülkeyle Yunanistan'ın tarih boyunca iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Dendias, "Yunan tarafının tavrı nettir: İsveç ve Finlandiya'yı NATO ailesinde ağırlamaya hazırız." diye konuştu.

Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katkısının da çok olacağını ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv