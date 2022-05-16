Sağlık

Süleymaniye’de 70 kişi solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu

Süleymaniye’yi etkisi altına alan toz taşınımı nedeniyle 70 kişi hastanelere başvurdu.
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kürdistan Süleymaniye toz taşınımı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Süleymaniye’yi etkisi altına alan toz taşınımı nedeniyle 70 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle Şar Hasatanesi ve Dr. Cemal Ahmed Reşid Hastanesi’nin acil bölümlerine 70 kişinin yatırıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilere gerekli müdahalenin yapılmasının ardından birçoğunun taburcu edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi vuran toz taşınımı dalgası nedeniyle tüm illerde 4 bin kişi solunum şikayeti nedeniyle hastanelere başvurdu.

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