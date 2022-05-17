Politika

Rusya'dan Lviv’deki askeri unsura saldırı

Ukrayna, Rusya’nın Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuruna yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.
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dünya Lviv Maksim Kozitskiy Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu" ifadesini kullandı.

Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.

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