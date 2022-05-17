Politika

Ukrayna: Mariupol’den 264 asker tahliye edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası’nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği vurgulandı.

Rus askerleri tarafından kuşatılan fabrikanın sahasındaki askerlerin kurtarılması için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka’ya tahliye edildi” denildi.

Açıklamada, Azovstal’da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

ZELENSKIY: UKRAYNA’NIN CANLI UKRAYNALI KAHRAMANLARA İHİTYACI VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy video yoluyla halka hitabında Azovstal’daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusu, istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü sayesinde Azovstal’daki askerlerin hayatlarını kurtarabileceklerini umduğunu söyledi.

Ukraynalı askerlerin evlerine dönmesi için çalışmaya ve zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Şunu vurgulamak istiyorum, Ukrayna’nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Bu sözleri mantıklı herkesin anlayacağını düşünüyorum” dedi.

 

 

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