Kamışlo’da 13 yaşındaki kız çocuğu ‘Devrimci Gençlik’ tarafından kaçırıldı

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Rojava’nın Kamışlo kentinde yaşayan 13 yaşındaki Agirin Abdullah’ın annesi Newal Abdullah ve babası Mehmed Salih Abdullah, çocuklarının “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı grup tarafından pazar yerinde kaçırıldığını açıkladı.

Aile, kızlarının kaçırılmasıyla ilgili Özerk Yönetim’e başvurduklarını ancak kimsenin kendilerine yardım etmediğini söyledi.

Aile, 13 yaşındaki Agirin Abdullah’ın nerede olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.

ÇOCUKLAR SİLAH ALTINA ALINIYOR

Yaklaşık 3 hafta önce de Rojava’nın Afrin kenti nüfusuna bağlı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Colya Tarık Dedu, Devrimci Gençlik Hareketi tarafından Halep’te kaçırılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Devrimci Gençlik Hareketi’nin 2022 yılının başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak için kaçırdığını bildirmişti.

Kaçırılan çocukların isim ve yaşlarına yer verilen açıklamada “Kaçırılan çocukların akıbetleri bilinmiyor” denilmişti.

Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınması yasak.

Aileler, çocuklarının silah altına alınmasından Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) sorumlu tutarken, uluslararası yasalara uyulmasını talep ediyor.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

DSG Haziran 2019’da BM’nin 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye imza atmasına rağmen çocukların silah altına alınması devam ediyor.