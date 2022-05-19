Irak Başbakanı: ‘Yeşil Bölge’ kavramının değişmesi gerekiyor

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi salı günü Bağdat Büyükşehir Belediye binasını ziyaret etti. Bu ziyaret, yaklaşık 12 milyon nüfuslu başkentin sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıların devam etmesi üzerine Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ala Maan’ın görevden alınmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Çalışmaların gidişatını bizzat takip etmek amacıyla belediyeyi ziyaret ettiğini söyleyen Mustafa Kazimi, belediye yetkililerine hitaben “Gelecek dönemde sizinle doğrudan iletişim halinde olacağız” ifadesini kullandı.

Başbakan Kazimi, Bağdat şehir merkezinde hükûmet binaları, ABD Büyükelçiliği dahil olmak üzere yabancı misyon temsilcilikleri ve Iraklı siyasi liderlerin evlerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’nin eski günlerine geri döneceğini duyurdu. Bağdat’taki Yeşil Bölge ile ilgili değişim planlarına değinen Kazimi, “‘Yeşil Bölge’ kavramı değişmeli ve mahallelerine eski isimleri verilerek eski günlerine geri dönmeli” dedi.

Irak’ta 10 Ekim 2021’de düzenlenen genel seçimlerin ardından görev süresi sona eren Kazimi hükümeti, ülkede yeni bir hükümet kurulana kadar rutin devlet işlerini yürütmeye çalışıyor. Seçimlerden sonra statüsü ‘günlük işleri yürütme hükümeti’ olarak değişen Kazimi hükümeti, uluslararası anlaşmalar imzalama ve parlamentoda Bütçe Kanun Teklifi sunma yetkilerine sahip değil.

Kazimi, 2003’ten sonra Yeşil Bölge’yle ilgili değişiklik yapma kararı alan ikinci başbakan olarak biliniyor. Nitekim Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdulmehdi başkentin trafik sorununu çözmek amacıyla Bağdat’ın El-Kerh yakasında büyük bir alan işgal eden ve birçok yolun kesişim noktasında yer alan Yeşil Bölge’yi trafiğe açtı.

Fakat Abdulmehdi’nin kararı o dönem, özellikle ABD Büyükelçilik binasının roketlerle hedef alınmaya başlanması üzerine siyasi güçlerin yanı sıra ABD’nin itirazlarına takıldı. Bunun üzerine Yeşil Bölge’nin trafiğe açılma saatleri gündüz vaktiyle ve bölgeye girişler sadece Havaalanı Caddesi’nden Asma Köprü’ye giden yolla sınırlandırıldı.

Kazimi’nin açıklamasına göre ‘Yeşil Bölge’ isminin kullanımına son verilerek yerine bölgenin eski isimleri kullanılmaya başlanacak. Yeşil Bölge’nin bulunduğu alan için eskiden Et-Teşri Mahallesi ve Kerade Meryem isimleri kullanılıyordu.

Yeşil Bölge, Bağdat’ta 12 yıldan fazla süren ve on binlerce kişinin hayatına mâl olan günübirlik patlamalardan, içeride alınan sıkı güvenlik tedbirleriyle ve etrafına örülen büyük beton bloklarla korundu. Patlamaların yaşandığı yıllarda haftanın günleri ‘kanlı çarşamba’, ‘kanlı perşembe’ ve ‘kanlı pazar’ gibi isimlerle anılırken, Bağdatlılar Yeşil Bölge’nin duvarları dışında kalan başkentin diğer alanlarını ‘Kırmızı Bölge’ olarak isimlendiriyordu.