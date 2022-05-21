Ezidi Meclisi: Çocukların ailelerinden koparılması insanlık suçudur

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Suriye Ezidiler Meclisi, “Devrimci Gençlik Hareketi, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde yaşayan ve Afrin’in Basufane köyü nüfusuna kayıtlı Silva Hemid Cafer adlı Ezidi kızı kaçırdı” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Silva Hemid Cafer’in ailesinin kızlarının akıbetini sormak için PYD’ye ve ona yakın kurumlara başvurduğu kaydedildi.

Suriye Ezidiler Meclisi, Silva Hemid Cafer’in sağlık sorunları yaşadığını da vurguladı.

Son 4 yılda on binlerce Afrinlinin Özerk Yönetim’in kontrolündeki Halep ve Şehba kamplarına göç etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, “Buna rağmen hala insanların hayatlarında risk devam ediyor. PYD ve PKK’ye yakın Devrimci Gençlik Hareketi, terör yöntemleriyle çocukları annelerinden koparıyor” denildi.

Kaçırılan çocukların akıbetinin bilinmediği belirtilen açıklamada, “Masum insanların, özellikle çocukların kaçırılması tüm dini inanışlarda, beşeri kanunlarda ve ilkelerde ahlaksız bir eylem ve iğrenç bir terör eylemidir” ifadelerine yer verildi.

Suriye Ezidiler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi maddelerini anımsatarak, çocukların kaçırılmasının ve silah altına alınmasının insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girdiğine de dikkat çekti.

Açıklamada, “Bunlardan sorumlu olan Demokratik Suriye Güçleri de 2019’da Birleşmiş Milletler anlaşmasını imzalamıştı ve çocukların kaçırılmayacağı teminatını vermişti” denildi.

ÇOCUKLAR SİLAH ALTINA ALINIYOR

Yaklaşık 3 hafta önce de Rojava’nın Afrin kenti nüfusuna bağlı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Colya Tarık Dedu, Devrimci Gençlik Hareketi tarafından Halep’te kaçırılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Devrimci Gençlik Hareketi’nin 2022 yılının başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak için kaçırdığını bildirmişti.

Kaçırılan çocukların isim ve yaşlarına yer verilen açıklamada “Kaçırılan çocukların akıbetleri bilinmiyor” denilmişti.

Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınması yasak.

Aileler, çocuklarının silah altına alınmasından Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) sorumlu tutarken, uluslararası yasalara uyulmasını talep ediyor.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

DSG Haziran 2019’da BM’nin 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye imza atmasına rağmen çocukların silah altına alınması devam ediyor.