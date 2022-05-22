Sağlık

Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı binin altına geriledi

Türkiye’de son 24 saatte binin altında Covid-19 vakası kaydedildi.
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türkiye coronavirüs Türkiye

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Mayıs 2022 Pazar gününün coronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!”

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