Politika

Biden: Çin Tayvan'a saldırırsa askeri karşılık vereceğiz

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Joe Biden Çin Tayvan

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı olarak göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana ilk Asya gezisini gerçekleştiren Joe Biden, Çin-Tayvan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinin Japonya ayağında olan Biden, Tokyo’da bir gazetecinin “Çin, Tayvan’a saldırırsa ABD adayı savunur mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Biden, “Bu yaptığımız bir taahhüt. Tek Çin politikası üzerinde anlaştık. Bütün anlaşmalar bu nokta üzerinden yapıldı ancak zorla alınacak olması fikri, uygun değil” dedi.

Biden, Çin’in Tayvan’a saldırmasını beklemediğini de ekledi.

Açıklamasında Ukrayna savaşına da değinen Biden, "Rusya, Ukrayna'daki barbarlığı için 'uzun vadeli' bir bedel ödemek zorunda"' dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv