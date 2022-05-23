Biden: Çin Tayvan'a saldırırsa askeri karşılık vereceğiz

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ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı olarak göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana ilk Asya gezisini gerçekleştiren Joe Biden, Çin-Tayvan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyaretinin Japonya ayağında olan Biden, Tokyo’da bir gazetecinin “Çin, Tayvan’a saldırırsa ABD adayı savunur mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Biden, “Bu yaptığımız bir taahhüt. Tek Çin politikası üzerinde anlaştık. Bütün anlaşmalar bu nokta üzerinden yapıldı ancak zorla alınacak olması fikri, uygun değil” dedi.

Biden, Çin’in Tayvan’a saldırmasını beklemediğini de ekledi.

Açıklamasında Ukrayna savaşına da değinen Biden, "Rusya, Ukrayna'daki barbarlığı için 'uzun vadeli' bir bedel ödemek zorunda"' dedi.