Kürdistan Bölgesi’nde yatırımlar 66 milyar dolara ulaştı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu tarafından yapılan açılamada yatırım yapan yabancıların sayısında artış olduğu ve birçok yatırımcının yönünü Kürdistan Bölgesi’ne çevirdiği ifade edildi.

Açıklamada Başbakan Mesrur Barzani’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyaretten sonra yatırımlarda ciddi bir artış olduğuna dikkat çekildi.

K24’e konuşan Yatırım Kurulu Genel Müdürü Heval Sıddık, “Yabancı sermaye sahiplerinin Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaları için birçok sebep var. Bunlardan en önemlisi de yatırım yasasının yatırımcılara birçok kolaylık sağlamasıdır” dedi.

Heval Sıddık, yasanın 3’üncü maddesine göre yabancı yatırımcıların da yerli yatırımcılarla aynı imtiyaz ve haklara sahip olduğunu vurguladı.

Ekonomi uzmanı Hoşmend Refik ise yatırımlardaki artışta Kürdistan Bölgesi’nde sağlanan güvenlik ve huzur ortamının etkili olduğu görüşünde.

Hoşmend Refik, “Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ve huzur yatırımcıların yönünü Kürdistan Bölgesi’ne dönmesini sağlıyor. Bu oran Irak’ın orta ve güney kesimlerine göre oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Ekonomistlere göre son iki yılda sağlanan atmosfer iş insanları ve yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmalarında büyük önem taşıyor.