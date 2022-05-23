DAİŞ mensupları Kerkük'te çiftçilere saldırdı

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, terör örgütü DAİŞ mensuplarının Kerkük’ün güneyinde çok sayıda Türkmen çiftçiye saldırdığını aktardı.

Muhabirimiz, Beşir köyüne yönelik gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre çiftçilerin araçları da yakıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.