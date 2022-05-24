ABD Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'ya asker göndermekten çok uzağız

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Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarından önce ABD'nin ülkeden askeri personelini geri çektiğinin hatırlatılması üzerine Milley, yeniden asker gönderme olasılığıyla ilgili "Bir yol uzaktayız" yanıtı verdi.

Ancak ülkeye personel gönderme olasılığını dışlamayan Milley, "ABD'nin yeniden kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermesi için başkanlık kararı gerekecek. Yani, böyle bir şeyden çok uzağız" dedi.

Bu arada Milley, dünkü açıklamasında ABD’nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı bünyesinde hava, kara ve deniz olmak üzere geçen son baharda 78 bin Amerikan askerinin görev yaptığını ancak savaşla birlikte bu sayıyı yüzde 30 artırdıklarını söylemişti.

ABD’li komutan, “Dolayısıyla bu sabah itibariyle, EUCOM bölgesinde yaklaşık 102 bin ABD askeri var. Baltık ve Akdeniz’de geçen sonbaharda 6’dan 24’e çıkardığımız savaş gemilerinde 15 bin denizci var. 12 filo uçağımız ve 2 muharebe havacılık tugayımız var. Sahada da 2 kolordu, 2 tümen ve 6 tugay kadar muharebe takımımız var” demişti.

ABD SAVUNMA BAKANI: 20 ÜLKE UKRAYNA’YA YENİ SİLAH YARDIMINDA BULUNACAK

Dün bir basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise şunları ifade etmişti:

“Ukrayna’ya ek yardımlar konusunda oldukça memnun edici duyurular da oldu. 20 ülke Ukrayna’ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor.”

ABD’li bakan, toplantıda, Norveç, Yunanistan, Polonya ve İtalya’nın da Ukrayna’ya yeni top sistemleri ve mühimmat vereceğini açıkladığını belirtmişti.