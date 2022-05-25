İsveç Başbakanı: Tam olarak anlaşılamayan açıklamalar Ankara’da masaya yatırılacak

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Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu toplantıda Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, “Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikili işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

İsveç lideri, “Mesela bizim terör organizasyonlarına finansal yardım yaptığımız veya silah sağladığımız ile ilgili iddialar. Biz tabii ki terörist organizasyonlara para da silah da yollamıyoruz” diye konuştu.

Andersson, “Listedeki konuları konuşacağız ve medyada veya başka yere yapılan açıklamalarda tam olarak anlaşılmayan başlıkları masaya yatıracağız” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İSVEÇ VE FİNLANDİYA HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Ankara heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.