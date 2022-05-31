Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.
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türkiye Sağlık Bakanlığı  Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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