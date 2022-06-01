Dava sonuçlandı: Heard, Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdi. Karara göre davayı kazanan Depp, Heard'den toplamda 15 milyon dolar tazminat alacak.

ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında davada jüri üyelerinin karar verdiği bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

Karara göre davayı kazanan ABD'li aktör, 10 milyon dolar maddi, 5 milyon dolar da manevi tazminat elde edecek.

Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.