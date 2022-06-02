DSG 50 DAİŞ’liyi Irak’a teslim etti

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Irak vatandaşı 50 DAİŞ üyesini Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na teslim etti.

DAİŞ’lilerin Rabia Sınır Kapısı’nda Iraklı güçlere teslim edildiğinin belirtildiği açıklamada, örgüt mensuplarının ifadelerinin alınmak üzere Federal İstihbarat Teşkilatı’na teslim edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl da DSG yaklaşık 100 DAİŞ’liyi Irak yönetimine teslim etmişti.

Halen 3 bin 500 Iraklı tutuklunun DSG’nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor.