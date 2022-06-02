Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 ölümleri sıfırlandı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin sıfırlandığını, bir ayı aşkın süredir ölüm vakası yaşanmadığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin gelişmiş ülkelere kıyasla coronavirüsle mücadelede başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Bakan Berzinci, “Sayın Başbakan’ın desteği ve ilgili tarafların işbirliği, coronavirüs hastalığının üstesinden gelişmesinde en etkili iki faktördü” dedi.

Berzinci, sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlık için teşekkür etti.