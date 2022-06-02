Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 ölümleri sıfırlandı

Kürdistan Bölgesi’nde son bir aydır coronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı açıklandı.
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ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin sıfırlandığını, bir ayı aşkın süredir ölüm vakası yaşanmadığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin gelişmiş ülkelere kıyasla coronavirüsle mücadelede başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Bakan Berzinci, “Sayın Başbakan’ın desteği ve ilgili tarafların işbirliği, coronavirüs hastalığının üstesinden gelişmesinde en etkili iki faktördü” dedi.

Berzinci, sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlık için teşekkür etti.

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