Zelenskiy açıkladı: Rusya Ukrayna’nın ne kadarını ele geçirdi?

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lüksemburg Parlamentosu'na hitap etti.

Zelenskiy, parlamentodaki konuşmasında Rus güçlerinin ülkenin yüzde kaçın ele geçirdiğini de açıkladı.

Zelenskiy konuşmasında "Rusya şu anda ülkemizin yüzde 20'sini ele geçirmiş durumda. Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmak zorundayız. Savaşa hazır tüm Rus birlikleri bu saldırıya müdahil oluyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya ile çatışmalarda cephe hattının 1000 kilometreden fazla olduğunu da belirtti.

“RUSYA 200 BİN UKRAYNALI ÇOCUĞU KAÇIRDI”

Zelensky, bugün yaptığı diğer açıklamasında Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana yetimhanelerden ve ailelerinden ayrılanlar da dahil olmak üzere 200 bin Ukraynalı çocuğu zorla kaçırdığını söyledi.

“98 gün süren Rus işgali sırasında işgalcilerin saldırıları sonucu 689 çocuk yaralandı” diyen Zelenskiy, “Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgeden gelen tüm bilgilere henüz sahip değiliz. Bu suç politikasının amacı sadece insanları çalmak değil, sınır dışı edilenlere Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönememeleri sağlamak” ifadelerini kullandı.

Zelensky, Ukrayna ihtilafının şu ana kadar 243 çocuğun ölümüyle sonuçlandığını, 446'sının yaralandığını, 139'unun da kayıp olduğunu söyledi.