Politika

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Erbil’de

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini, bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini Erbil ziyaret

ERBİL (K24)

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Serini, başkent Erbil’e geldi.

K24 muhabiri, Marina Serini’yi Uluslararası Erbil Havalimanı’nda  İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher'in karşıladığını bildirdi.

Muhabirimiz, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Serini’nin iki günlük Bağdat temaslarının ardından Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki İtalyan askeri danışmanların durumunu görüşmek üzere Erbil’e geldiğini vurguladı.

Serini’nin Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde ayrıca Erbil – Roma ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın DAİŞ savaşında zarar gören bölgeleri de ziyaret edeceği belirtildi.

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