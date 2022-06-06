Politika

‘Devrimci Gençlik’ 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşi kaçırdı

Rojava’da Özerk Yönetim’e yakınlığıyla bilinen “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı grubun Halep’te 9 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu kaçırdığı belirtildi.
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kürdistan Rojava Devrimci Gençlik Hareketi Şeyh Maksud Halep Çocuk

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan bir kaynak, “Devrimci Gençlik Hareketi, 4 Haziran’da Halep’in Şeyh Maksud Mahallesinde İbrahim ve Muhammed Şevki Yusuf adlı iki çocuğu silahlandırmak üzere kaçırdı” dedi.

Söz konusu kaynak, “İbrahim 9, Muhammed ise 10 yaşında. İbrahim ile Muhammed Afrinli Kürtlerdir ve aileleriyle birlikte Halep’te yaşıyorlardı” şeklinde konuştu.

İbrahim ile Muhammed’in terzi dükkanından evlerine gittikleri sırada Devrimci Gençlik Hareketi mensuplarınca kaçırıldıkları kaydedildi.

ÇOCUKLAR SİLAH ALTINA ALINIYOR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Devrimci Gençlik Hareketi’nin 2022 yılının başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak için kaçırdığını bildirmişti.

Kaçırılan çocukların isim ve yaşlarına yer verilen açıklamada “Kaçırılan çocukların akıbetleri bilinmiyor” denilmişti.

Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınması yasak.

Aileler, çocuklarının silah altına alınmasından Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) sorumlu tutarken, uluslararası yasalara uyulmasını talep ediyor.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

DSG Haziran 2019’da BM’nin 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye imza atmasına rağmen çocukların silah altına alınması devam ediyor.

 

 

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