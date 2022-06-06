Zelenskiy: Tahıl koridoru için Türkiye ve İngiltere’yle görüşüyoruz

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Reuters'a göre Zelenskiy, sonbahara kadar Ukrayna limanlarında sıkışabilecek tahıl miktarının 75 milyon tonu bulabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, ülkesinden çıkış yapacak tahıl taşıyan gemileri Rusya'nın domine ettiği Karadeniz'den güvenli geçişi için üçüncü bir ülkenin garantörlüğü konusunda Türkiye ve İngiltere ile görüştüklerini dile getirdi.

Ukrayna lideri bu nedenle ticari gemileri korumak için gemisavar silahlara ihtiyaçları olduğunu da kaydetti.

IZVESTIA: TÜRKİYE İLE RUSYA UKRAYNA TAHILI PLANI ÜZERİNDE ANLAŞTI

Öte yandan Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Rus gazete Izvestia'nın konuştuğu üst düzey yetkililer Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını belirtmişti.

Plana göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak.

Tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek.

Yol haritasının 8-9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Lavrov'un Ankara ziyaretinde tahıl konusunun da tartışılacağını doğrulamıştı.