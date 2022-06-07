Japonya’dan Rusya ve Belarus bankalarına yaptırım

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Japon hükümeti, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısı nedeniyle Rus Rosselkhozbank ve Credit Bank of Moscow ile Belarus Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası'na yaptırımlar uyguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankaların Japonya'daki varlıklarının dondurulması ve bu kuruluşlarla finansal işlemlerin yasaklanmasını içeren yaptırımlar 7 Haziran'da yürürlüğe giriyor.

Bakanlık açıklamasında, "Ayrıca Rusya Federasyonu'nun sanayi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunan malların ihracatına da yasak getirildi" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna’ya saldırı ardından Rusya ile ilişkileri gerginleşen Japonya, 2003 yılından bu yana ilk defa, 1945’ten sonra egemenlik çatışması yaşadığı Kulin Adaları'nın Moskova tarafından “yasadışı bir şekilde işgal edildiği” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu topraklar üzerinde 2. Dünya Savaşı sonundan bu yana yaşanan egemenlik tartışması yüzünden iki ülke arasında barış anlaşması hala imzalanamadı.