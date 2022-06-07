Politika

Kazimi: Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çoğu çözüldü

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çoğunun çözüldüğünü kaydederek, sorunların çözümü için bazı yolların olduğunu belirtti.
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Irak Mustafa Kazimi Erbil Bağdat bütçe

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çoğunun çözüldüğünü söyledi.

Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çoğunun çözüldüğünü kaydederek, sorunların çözümü için bazı yolların olduğunu belirtti.

Memur ve emeklilerin maaşları için her ay 5 milyar doların ayrıldığını bildiren Kazimi, 2 milyar doların ise hükümetin harcamaları için kullandığını ve bu bütçenin yıllık toplamının 84 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Irak Merkez Bankası’nın 76 milyar dolarlık rezerv olduğunu kaydeden Kazimi, bu rakamın daha önce 50 milyar dolar olduğunu ve yıl sonuna kadar bunu 90 milyar dolara çıkarmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.

Siyasi sürecin tıkanmasının hükümetin çalışmalarını etkilediğini vurgulayan Kazimi, başkalarının başarısızlığının hükümete yıkıldığını ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

 

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