Kültür Bakanlığı: Türk dizisinde Kürtler ve Kürdistan’la ilgili düşmanca ifadeler kullanılmıştır

ERBİL (K24)

Kültür ve Gençlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATV’de yayınlanan “Yalnız Kurt” isimli dizide Kürdistan Bölgesi ve Kürtlerin hedef alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Yalnız Kurt dizisi Türkiye’nin tarihi ve Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalardan söz etmektedir. Dizi ayrıca bölgedeki değişimler ve ABD’nin rolünden söz etmektedir. Birçok bölümde Kürtlerden ve Kürdistan Bölgesi’nden düşmanca bir hisle bahsedilmiş, her şey birbirine karıştırılmıştır ki buna DAİŞ terörizmi de dahildir. Örneğin 3 Haziran’da yayımlanan 19. Bölümdeki bir sahnede bir Türk’ün Kürdistan Bölgesi’nin bir mahkemesinde yargılanması anlatılıyor. Mahkemede Kürdistan bayrağı ve Başkan Mesud Barzani’nin resmi konulmuş ve Kürt milletinin mücadele ve değerlerine hakaret ediliyor, Kürdistan Bölgesi Hükümeti gayrimeşru gösteriliyor ve Kürdistan diye bir coğrafyanın olmadığı söyleniyor. Musul ve Kerkük’ün iki Türkmen şehri olduğu, Erbil’in en büyük caddesinin isminin ‘Muzaffereddin Gökbörü’ olduğu söylenerek, Erbil’in bir Türkmen kendi olduğuna işaret ediliyor.”

“Kürdistan Bölgesi Irak Anayasasınca belirlenen bir statüdür, dini ve ulusal bileşenlerin toprağıdır” denilen açıklamada, “Türkiye Başkonsolosluğu Kürdistan Bölgesi’ndedir, yüzlerce Türkiye vatandaşı ve şirketi Kürdistan Bölgesi’nde çalışmaktadır ve hepsinin ortak çıkarlarını, Kürt, Türkmen, Süryani, Arap ve tüm din ve inançlarıyla Kürdistan vatandaşlarınınkiyle gözetilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakanlığı olarak bu dizinin, tüm bu gerçeklere hakaret ettiğini ve zarar verdiğini görüyoruz. Bu dizi, temelinde ırkçılık ve birbirini yok sayma yerine barış, birliktelik, farklılıkları kabulleneme gibi unsurları barındıran, sanat değerlerinden uzaktır.

Biz, herkesin birbirinin farklılıklarına saygı göstermesi ve iki komşu olarak kardeşçe yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Türkiye hükümetinin de halklar arası ilişkileri bozmaya çalışan bazı kinci ve ırkçı kişilerce yapılan bu olumsuz kampanyayı engellemesini umuyoruz.

Bu ve daha önce çekilen benzeri dizilerin dar görüşlü bir kesimi mutlu etmeye yönelik olduğunu ve bunların iyi komşuluk ilişkilerine, ortak çıkarlara, insani değerlere ve uluslararası ilişkilere zarar vermekten başka hiçbir getirisi olmadığını biliyoruz.

Buradan, yapılan hakaret ve şovenizm karşısında yapımcı kuruluşa, ATV’ye ve tüm ekibine rahatsızlığımızı iletiyoruz.”