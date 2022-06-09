Politika

ABD'de askeri hava aracı düştü

ABD Deniz Piyadelerine ait Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının Califronia eyaletinin güneyinde düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin akıbetinin bilinmediği duyuruldu.
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kürdistan Askeri uçak California

HABER MERKEZİ

ABD Deniz Piyadeleri Üçüncü Deniz Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 12.25’te filoya bağlı Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının California'nın Meksika sınırına yakın Glamis kasabası yakınlarında düştüğü bildirildi.

Hava aracında mürettebatın 5 deniz piyadesinden oluştuğu belirtilen açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ilk haberlerin aksine hava aracında nükleer malzeme bulunmuyordu" bilgisine yer verildi.

Amerikan medyasına yansıyan bilgilerde, mürettebattan 4'ünün öldüğü, diğerinin ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

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