NATO Genel Sekreteri zona hastalığına yakalandı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Almanya'ya, yarın da Romanya'ya düzenlenmesi planlanan ziyaretleri yapmayacak.

Bir süre evden çalışacağı belirtilen Stoltenberg, planlanan programlara telekonferansla katılacak.

NATO yetkilisi, Genel Sekretere zona teşhisi koyulduğunu, zonanın Covid-19’dan sonra görülebildiğini söyledi.

BÜKREŞ-9 ZİRVESİ'NE KATILACAKTI

Stoltenberg'in, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesi, yarın da Romanya'da Bükreş-9 Zirvesi'ne katılması planlanıyordu.

Stoltenberg, mayıs başında Covid-19'a yakalanmıştı.



NATO'dan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Jens Stoltenbergbugün Almanya'ya, yarın da Romanya'ya düzenlenmesi planlanan ziyaretleri yapmayacak. Bir süre evden çalışacağı belirtilen Stoltenberg, planlanan programlara telekonferansla katılacak.

Covid-19'dan sonra görülebiliyor

NATO yetkilisi, Genel Sekretere zona teşhisi koyulduğunu, zonanın Covid-19 hastalığından sonra görülebildiğini belirtti. Stoltenberg'in, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesi, yarın da Romanya'da Bükreş-9 Zirvesi'ne katılması planlanıyordu.

Jens Stoltenberg, mayıs başında Covid-19 atlatmıştı

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona ya da diğer adıyla varicella zoster, tek bir sinirin ya da tek bir sinir tarafından kontrol edilen cilt yüzeyinin varicella zoster adı verilen virüs tarafından enfekte olması durumudur. Geçmişte su çiçeği geçirmiş olan herkeste zona hastalığı görülebilir. Suçiçeği veya buna neden olan su çiçeği virüsüne hiç maruz kalmamış olanların, zonaya yakalanması mümkün değildir.