Yaşam

Kürdistan Bölgesi’nin hedefi yıllık 20 milyon turist

Turizm Kurulu, yıllık 20 milyon turisti ağırlamak üzere bir plan yaptı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi turizm turist

ERBİL (K24)

Turizm Kurulu, yıllık 20 milyon turisti ağırlamak üzere bir plan yaptı.

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Başkanı Emel Celal, 8 yıllık bir plan yaptıklarını ve amaçlarının yıllık 20 milyon turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Bu yılın ilk 4 ayında 2 milyon turistin Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini kaydeden Celal, yıl donuna kadar bu sayının 6 milyon olmasını beklediklerini ifade etti.

Önümüzdeki 2 yıl boyunca ekonomik altyapı işin çalışacaklarını vurgulayan Celal, 2 yıl içerisinde tüm turistik altyapıyı yenileyeceklerini belirtti.

Celal, turizmle ilgili vergi ve ödeneklerin de düzenleneceğini dile getirdi.

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