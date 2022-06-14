Yaşam

ABD’de yangın: Binlerce ev tahliye ediliyor

California’da çıkan orman yangınları yerleşim birimlerini tehdit ediyor.
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California
California
ABD ABD yangın California

HABER MERKEZİ

ABD’nin California eyaletinde başlayan orman yangınları nedeniyle New Mexico'ya kadar olan bölgedeki yaklaşık 2 bin 500 ev için tahliye kararı verildi.

Yetkililer, tahliye sırasında şiddetli rüzgarın, yangınla mücadele eden uçaklara engel olduğunu ve uçakların yere inmek zorunda kaldığını belirtti.

20 kilometrekarelik alana yayıldığı tahmin edilen yangının itfaiye ekiplerinin haritalandırma yapmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Arizona eyaletine bağlı Flagstaff kentinde çıkan iki orman yangını nedeniyle 2 bin 500 ev tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Aaron Gser, Flagstaff bölgesindeki yangının, ülkenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

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