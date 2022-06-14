Politika

Batman’da eşini ve çocuğunu öldüren polis intihar etti

Batman'da tabancayla oğlunu öldüren, eşini yaralayan özel harekat polisi aynı silahla intihar etti.
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kürdistan Batman Polis İntihar Saldırı

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki evinde tabancayla eşi L.M. (47) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

T.M. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. L.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

 

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