Kissinger: Ukrayna ve Rusya’ya dünyada bir yer bulmamız gerekiyor

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ABD’nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger (99), Rusya’nın Çin’in Avrupa’daki ileri karakolu olmaması için Batı'nın Ukrayna’daki olaylardan sonra hem Ukrayna hem de Rusya’ya dünyada bir yer bulması gerektiğini söyledi.

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesine konuşan Kissenger, şimdi sorulması gereken sorunun, bu savaşın nasıl sona ereceği ile ilgili olması gerektiğini belirterek, “Ukrayna’daki özel askeri operasyon’ tamamlandıktan sonra Rusya’nın Çin’in Avrupa'daki ileri karakolu olmasını istemiyorsak, Ukrayna’ya hem de Rusya’ya dünyada bir yer bulmamız gerekecek” yorumunda bulundu.

NATO hakkında konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı, ‘Avrupa ve ABD arasındaki iş birliğini yansıtan’ bir örgütün devamlılığının önemli olduğunu vurguladı. Kissinger, “Ancak bir yanda Ortadoğu ve Asya, diğer yandan Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerde ‘büyük olayların gelmekte olduğu gerçeği kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

NATO üyelerinin görüşlerinin homojen olması gerekmediğine inandığını söyleyen eski diplomat, NATO üyeleri arasında Ukrayna'daki durum konusunda fikir birliği olduğunu, çünkü bu durumun onlara eski ‘tehditleri’ hatırlattığını söyledi.

NATO üyelerinin çok iyi bir iş çıkardıklarını belirten Kissinger, “Yaptıklarını destekliyorum” diye ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorununun, ‘bozulmakta olan bir devlet başkanı’ olması olduğunu ve Ukrayna krizinde orantı duygusunu yitirdiğini söyleyen Kissinger, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaline işaret ederek, Putin’in bu yıl yaptıklarının hiçbir ‘mazereti’ olmadığını belirtti.

Öte yandan ABD'nin bugün Vietnam Savaşı'ndakinden daha fazla bölünmüş olduğunu düşünen Kissinger, “Çin'in bir fikri (Batı stratejisi) olmasını beklemek artık makul değil” yorumunda bulundu. ‘Çin anlayışının’ dünyaya hakim olmak ve hegemonya olduğuna inanmadığını, ancak Çin'in ‘çok güçlü olabileceğine’ inandığını belirten eski diplomat, bu durumun ABD'nin çıkarlarına ters düştüğüne dikkati çekti.

Kissinger, daha önce ABD'nin Çin ile Rusya arasında ayrım yapamadığını vurgulamıştı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden sonra küresel jeopolitik durumda bir takım değişiklikler olmasını bekleyen Kissenger’a göre, Rusya ve Çin'in çıkarları her konuda aynı olmayacak.