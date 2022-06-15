İngiltere Savunma Bakanı Türkiye’ye gidecek: Gündeminde neler var?

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Wallace, söz konusu ziyaretinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, DAİŞ ve Suriye, Ukrayna'dan tahıl ihracatı gibi meselelerin ele alınacağını söyledi.

Norveç'in başkenti Oslo'da konuşan bakan, İsveç ve Finlandiya'nı NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerine kulak vermenin "önemli" olduğunu kaydetti.

28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde bu ülkelerin başarılı bir şekilde üyelik yönünde adım atmasının sağlanmasının hedeflendiğini belirten Wallace, "Türkiye'nin endişelerini dinleyip anlamanın ve onları gidererek (İsveç ve Finlandiya'nın) üyeliğini destekleme yönünde bir tutum alması için çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere, Ukrayna'nın Odesa limanından tahıl ihracatının sağlanmasında Türkiye'yi garantör olabilecek ülkelerden biri olarak değerlendiriyor.