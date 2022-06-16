Politika

Sistani’nin sözcüsü: Irak'ta fitne bitti diyen hayal görüyor

Irak'ın Şii dini lideri Ali Sistani’nin sözcüsü, Irak'ta fitnenin bittiğini söyleyenlerin hayal gördüğünü söyledi.
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Irak Ahmed Safi ırak ali sistani

HABER MERKEZİ

Irak'ın Şii dini lideri Ali Sistani’nin sözcüsü Ahmed Safi, yaptığı açıklamada; “Irak'ta fitne bitti diyen hayatl görüyordur” dedi.

Haşdi Şabi’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada “Yüksek Mercaiyet,  durumu izliyor. Ülke ile ilgili birçok konuda uyarılarda bulundu. Fitnenin biteceğini düşünenler hayal görüyor” ifadelerini kullandı.

En tehlikeli konunun halkın bilinç düzeyinin düşmesi olduğunu belirten Safi, “Kulaklarını tıkayan bir halk bataklığa girmeye mahkumdur” dedi.

Sözcü ayrıca, Irak’ın Haşdi Şabi’den önce zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Cihat fetvası kararı tarihi, ulusal ve dini bir karardı ve aynı zamanda çok başarılı bir dönemdi” şeklinde konuştu.

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