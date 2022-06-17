Feshedilen MHP Diyarbakır İl Teşkilatı yöneticilerine gözaltı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurmasının ardından bugün birçok yöneticisi de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yayın yapan Tigris Haberden Murat Özbilek'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gece yarısı yapılan operasyonda görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kayaalp ve yönetim kurulu üyelerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltı gerekçelerinin “usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma” gibi iddialardan olduğu belirtiliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini binaya kilit vurulduğunu açıkladı