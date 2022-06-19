Politika

İngiltere Genelkurmay Başkanı’ndan askerlere Rusya talimatı: Hazırlanın

İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders, askerlerinden olası bir Üçüncü Dünya Savaşı’nda Rusya ile savaşmaya hazırlanmaları yönünde talimat verdi.
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İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders
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HABER MERKEZİ

The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders geçen hafta göreve başlamasından bu yana ilk mesajında, İkinci Dünya Savaşı’na atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı;

“Orduyu bir kez daha Avrupa’da savaşmaya hazırlaması gereken nesil biziz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in Ukrayna’ya yönelik kanlı saldırısı, küresel güvenliğin temellerini sarstı.”

1941’den beri Avrupa’da bir kıta gücünü içeren bir kara savaşının gölgesinde ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanı olduğunu vurgulayan Sanders, Rusya’yı savaşta yenebilecek bir ordu kurma sözü verdi.

Sanders, “Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve Rusya’yı savaşta yenebilecek bir ordu oluşturmak için bir zorunluluk var” diye ekledi.

Orduyu modernize etme planlarını hızlandıracağına ve krizlere daha hızlı yanıt vermek için denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanacağına söz veren Sanders, “Her iki hamle de NATO’yu güçlendirecek ve Rusya’nın Avrupa’yı daha fazla işgal etme şansını engelleyecek” dedi.

 

 

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