Politika

Gözlemevi: HTŞ Afrin’in 2 köyünden çekildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) mensuplarının Afrin’in 2 köyünden çekildiğini açıkladı.
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kürdistan HTŞ silahlı gruplar Afrin Rojava

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Afrin kentinde bulunan HTŞ ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feyleq El Şam grubu arasında son günlerde çatışmalar yaşanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, HTŞ mensuplarının, Türk ordusunun talimatı üzerine Afrin'in güneyindeki Eyn Dara ve Gurzele köylerinden Basût - Dêbelute köylerinin hattına çekildiği belirtildi.

Açıklamada HTŞ mensuplarının ağır silahlar ve tanklarla Basût köyünde toplandığı bilgisine yer verildi.

Gözlemevinin açıklamasına göre, HTŞ ile Türk destekli silahlı gruplar arasında son iki günde çıkan çatışmalarda 2’si çocuk 4 sivil öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralarının durumu ciddi.

HTŞ dün yaptığı açıklamada Türkiye destekli grupların kontrolündeki bölgelere operasyon düzenleyeceğini açıklamış, SMO’ya bağlı silahlı gruplardan silahlarını bırakmaları istemişti.

Türk ordusu ve silahlı grupların kontrolündeki Rojava ve Suriye’de topraklarında sık sık çatışmalar yaşanıyor ve bu çatışmalarda sivil kayıplar yaşanıyor.

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