Politika

Kremlin, Ukrayna'yla ilgili barış planı yapılması için şartını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının ancak Moskova'nın taleplerinin Kiev tarafından yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.
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dünya Rusya Ukrayna Dmitriy Peskov kremlin

HABER MERKEZİ

ABD'li National Interest dergisinde yayınlanan 'Ukrayna barış planı' hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının ancak Moskova'nın taleplerinin Kiev tarafından yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.

National Interest dergisi, Ukrayna'daki durumla ilgili yayınladığı bir makalede çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir plana yer verdi.

Kremlin'in planı inceleme fırsatı olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Hayır, planı okuma fırsatımız olmadı. Barış planına gelirsek, bu ancak Ukrayna'nın Rus tarafının tüm taleplerini yerine getirmesi sonrası mümkün" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya'nın taleplerinin neler olduğuna dair soru karşısındaysa "Ukrayna hepsini çok iyi biliyor" demekle yetindi.

 

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