Rusya: Yunanistan artık Rus turistler için güvenli bir yer değil
HABER MERKEZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Rus vatandaşlarının güvende olmadığına dair açıklama yaptı.
Açıklamada, Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı olayların bir Rus çocuğun dövülmesine kadar vardığını açıkladı.
Açıklamada Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığının altı çizildi.
Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmaları tavsiye edildi.