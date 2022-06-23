Politika

Rusya: Yunanistan artık Rus turistler için güvenli bir yer değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Rus turistler için artık güvenli değil" açıklamasını yaptı.
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dünya yunanistan Yunan yetkililer turistler

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Rus vatandaşlarının güvende olmadığına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı olayların bir Rus çocuğun dövülmesine kadar vardığını açıkladı.

Açıklamada Yunanistan'da Rusya vatandaşlarına karşı aşağılama ve saldırganlıkla ilgili şikayetlerin arttığının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmaları tavsiye edildi.

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