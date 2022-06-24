Çemçemal’daki petrol rafinerisine yeniden roket saldırısı düzenlendi

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde Kormor sahasındaki rafineriye Katyuşa roketi atıldığını ve rafineriden sirenlerin devreye girdiğini bildirdi.

Muhabirimiz, roketin gaz sahasının alanına düştüğünü ve bölgede yangının çıkmasına neden olduğunu aktardı.

Irak'ın siyasi çekişmelerle karşı karşıya olduğu ve Sadr Hareketi’nin siyasi süreçten çekildiği bir dönemde Birleşik Arap Emirlileri (BAE) merkezli Dana Gas şirketinin Kormor sahasındaki rafinerisine yönelik roketli saldırıları dikkatleri çekti.

Dana Gas şirketi tarafından yapılan açıklamada Kormor sahasındaki rafineriye 22 Haziran’da düzenlenen roketli saldırıda 2 şirket çalışanının hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi emniyet birimlerinin şirketin korunması için bölgeye takviye güç gönderdiği kaydedilmişti.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, bilinmeyen bir yerden Kormor petrol sahasına Katyuşa roketleri atıldığı belirtilmişti.

Saldırda herhangi bir can kaybının yaşanmadığının kaydedildiği açıklamada, ekiplerinin inceleme çalışmalarını sürdürdüğü ve daha detaylı açıklamanın yapılacağı bildirilmişti.