Başbakan’dan öldürülen iki akademisyenle ilgili mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün silahlı bir saldırgan tarafından Erbil’de öldürülen iki akademisyenle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan’ın şehit edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum” diyen Başbakan, “Bu iki saygın hocayı kaybetmek acı bir felakettir. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah onları cennetiyle mükafatlandırsın” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ile güvenlik kurumlarının kısa sürede katil zanlısını yakalamayı başardığını belirten Başbakan, “İçişleri Bakanlığı ve güvenlik kurumları ruhsatsız silahların kullanımının son bulması için her türlü önlemi almalı, hangi mevkide olursa olsun suçlularla mücadele etmelidir” diye belirtti.