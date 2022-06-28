Rusya’nın füzeyle vurduğu kentte 3 günlük yas ilan edildi

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Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birlikleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e çıktığını, 36 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Lunin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy de kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Maleskiy, “Bugün Ukrayna’da Anayasa Günü kutlanıyor ama Kremençuk’ta bayraklar yarıya indirildi. Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir. Kremençuk halkı, sivillere saldıranlardan hesap sorulmasını talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine saldırı düzenleyen Rus pilotların isimlerini belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis uzmanları, bu saldırıyı hangi Rus havacılık alayının işlediğini belirledi. Tu-22 ile havalanan ve ölümcül atışlar yapan pilotların isimleri şimdiden belli oldu.”

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan “Tu-22M3” tipi savaş uçaklarının fırlattığı “X-22” füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya ise Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu savundu.