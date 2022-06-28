Covid-19: Halepçe’de 1 kişi yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Halepçe’de bir kişinin Covid-19’dan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 2 bin 617 Covid-19 testinin yapıldığı ve 407 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 92 kişinin sağlığına kavuştuğu, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 441 bin 157 Covid-19 vakası tespit edilirken, 7 bin 452 kişi yaşamını yitirdi.