Politika

Başbakan’dan Hitex Teknoloji Fuarı’na ziyaret: Büyük umudum var

Uluslararası Hitex Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani, “Gençlerimizde gördüğüm yetenek nedeniyle ülkemizin geleceği için büyük umudum var” dedi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Hitex Teknoloji Fuarı ziyaret

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'de üçüncü kez düzenlenen Irak'ın en büyük teknoloji fuarı Hitex 2022’yi üçüncü gününde ziyaret etti.

Fuara desteğini dile getiren Başbakan, “Burayı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Halkımızın geleceği için büyük bir umut. Kürdistan Bölgesi Hükümeti  olarak, elimizden geldiğince gençleri destekliyoruz: Daha fazla gence yardımcı olmak ve onlara iş imkanı sağlamak için birçok programımız var” dedi.

“Burada gördüklerim gerçekten sevindirici” diyen Başbakan, “Gençlerimizde gördüğüm yetenek nedeniyle ülkemizin geleceği için büyük umudum var” ifadelerini kullandı.

30 ülkeden 150 şirketin katıldığı fuar 27-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek ve her gün saat 10.00'dan 19.00'a kadar açık olacak.

Fuar, yerel ve uluslararası şirketlerin yanı sıra ziyaretçi ve teknoloji hayranlarına en son teknolojik buluşları, teklifleri ve hizmetleri sunacak.

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