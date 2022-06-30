Neçirvan Barzani, İngiliz büyükelçiyle Irak’ın durumunu görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Irak’taki son gelişmeleri ve siyasi sürecin önündeki engelleri konuştuğu belirtildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların yanı sıra, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu ve yapılacak olan parlamento seçimlerinin ele alındığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi ve İngiltere ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Irak’taki siyasi sürecin önündeki engellerin ortadan kalkması ve güvenlik ve siyasi istikrarın korunması için, siyasi güçlerin karşılıklı anlayış içerisinde olmalarının önemine vurgu yapılan görüşmede, Irak’ta halka hizmet sunumunun da iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün, Irak’ın sorunlarının çözümünün ve istikrarının kilidi olduğunu belirtti.

Kürdistanlı siyasi güçlerin Bağdat’ta birlik içerisinde hareket etmesinin de gündeme geldiği görüşmede, uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele koordinasyon, göçmenler ve bölgesel gelişmeler de konuşuldu.