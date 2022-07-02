Politika

6’lı masa toplanıyor: Gündemde cumhurbaşkanının yetkileri var

Altı muhalefet partisi lideri, beşinci kez bir araya geliyor.
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türkiye 6 parti muhalefet

HABER MERKEZİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Toplantının ev sahipliğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapacak.

Önceki 4 toplantısını akşam saatlerinde yapan liderlerin yarın öğle saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında, “iktidarın yol haritası” ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma yer alıyor.

Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının kullanacağı ve devredeceği yetkilerin de ele alınması bekleniyor.

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