Politika

ABD’den Kürdistan Bölgesi’ne destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Neçirvan Barzani’yle yaptığı görüşmede Kürdistan Bölgesi’ne destek mesajı verdi.
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kürdistan Barbara Leaf ABD Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bürosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yle telefonda görüştü.

Leaf’in, “ABD'nin müreffeh, demokratik ve birleşik bir Irak'ın parçası olarak güçlü bir Kürdistan Bölgesi'ne verdiği desteği yinelediği” belirtilen açıklamada, iki ismin Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Barbara Leaf’in, yakın zamanda Erbil'i ziyaret etmeyi umut ettiğini aktardığı ifade edildi.

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