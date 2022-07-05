Politika

Neçirvan Barzani ile Lindsey Graham’dan Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına vurgu

Neçirvan Barzani ile Lindsey Graham’dan Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Lindsey Graham

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Heyette ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Uluslararası Koalisyon Komutanı John Brennan ile bazı diplomat ve askeri yetkililer yer aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak’ın durumu, ülkedeki siyasi süreç, terörle mücadeledeki son gelişmeler, Suriye’nin durumu ve o ülkedeki Kürt sorunu konuları değerlendirildi.

Açıklamada, “İki taraf bölgenin huzur ve istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı ve terör tehlikesi ile DAİŞ’in baş göstermesinin Irak ve Suriye’nin huzur ve istikrarı açısından doğrudan tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kaldı. Bu tehditle mücadele için bölgenin tamamının huzur ve istikrarının korunması ve herkesin bu konuda çaba göstermesi gerektiği vurgulandı” denildi.

Neçirvan Barzani’nin terörle mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne olan destek ve yardımlarından dolayı ABD’ye teşekkür ederek, Irak’ın istikrar ve sorunlarının çözümünde anahtarın, Erbil-Bağdat sorunlarının diyalog ve anayasal çerçevede çözümü olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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