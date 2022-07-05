‘Suriyeli ve Ukraynalı mülteciler arasında ayrım yapılmamalı’

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Euronews’e konuşan Pinheiro, Suriyeli ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapılırken görülen “çifte standardın üzüntü verici” olduğunu ifade etti.

Pinheiro, “Ukraynalılara daha açık ve cömert bir yaklaşım var ve ben bunu eleştirmiyorum. Onlar bunu hak ediyor. Ancak aynı yaklaşımın Suriyeli mültecilere de uygulanmasını bekliyorum” dedi.

BM rakamlarına göre, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta 300 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakamın elinde silahla savaşanları kapsamadığını hatırlatan Pinheiro, gerçek rakamların durumun ciddiyetini daha fazla ortaya koyduğunu ifade etti.

Son hazırlanan raporun sivil halkın korunmasına savaşan tarafların hiçbirinin gereken özeni göstermediğini ortaya koyduğunu belirten Pinheiro, “Sivillerin yaşamının korunması, savaşa taraf hiç bir grubun umurunda değil. Bu bir gerçek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Suriye’de savaş suçu işleyenlerin uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmasıyla ilgili bir soru üzerine Pinheiro, bu konuda öncülüğü ulusal mahkemelerin üstlenmesi gerektiğini savundu.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto sisteminin bu konuda BM bünyesindeki mahkemeye davaların sevk edilmesinin önüne geçeceğini kaydeden Pinheiro, “Şu anda mevcut konjonktür çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurulması imkanını görmüyorum” dedi.