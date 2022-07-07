İngiltere’den İran’a yalanlama

HABER MERKEZİ

Bakanlıktan bir sözcü, İran basınında yer alan haberlere ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, "İran'da bir İngiliz diplomatın gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsız" ifadesini kullandı.

Tasnim Haber Ajansı, Whitaker'la yanındaki birkaç diplomatın, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edilmişti.

Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarılmıştı.